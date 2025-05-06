Данная комплектация является предтоповой по ряду дополнительных опций и считается компромиссной версией.

Представители АвтоВАЗа обновили прайс-листы на Lada Granta, в которых российские автожурналисты обнаружили новую позицию, под которой скрывалась никогда не встречавшаяся ранее комплектация Life.

Так машина в кузове седан в данной версии, на выбор оснащается силовыми установками в 90 л.с. или 106 л.с. По мнению репортёров автомобили в пакете Лайф являются предтоповыми версиями, так как от более старших версий, в них нет дополнительных опций: тут отсутствуют иммобилайзер, задние сидения с регулируемой спинкой, центральный замок с ПДУ, круиз-контроль и климат-контроль. Нет в версии Life охранной сигнализации, складного ключа, поднимающихся при помощи электропривода задних стекол и обогрева стекла. В данной комплектации точно присутствуют обычный кондиционер, обогрев сидений только впереди, камера заднего обзора, мультимедийная система и две подушки безопасности.

Цена на машину с более слабым двигателем начинается от 1,167 млн. рублей. Версия с 106-лошадным двигателем на старте будет стоить 1,197 млн.