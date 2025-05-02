Персонал заводов устанавливал в новые машины двигатели с заранее неисправными коленвалами и шатунами.

Из-за массовых запросов со стороны недовольных автолюбителей представители Национальной администрации безопасности дорожного движения были вынуждены запустить официальное расследование по ряду моделей машин General Motors.

Как выяснили технические специалисты организации NHTSA, чья работа началась после тысяч жалоб пользователей машин бренда GM, автомобили оснащались проблемным V8. Как раз из-за дефективного силового агрегата и возникли большие сложности с нормальной работой тяги машин.

В худших вариантах 12 человек были легко травмированы, а 42 происшествия завершились возгоранием под капотом легковушек.

Результаты проверок показали, что моторы V8 персонал General Motors комплектовал коленвалами и шатунами с неисправностями.

Теперь из-за этого руководство автоконцерна было вынуждено отозвать почти что 1 млн легковых машин: 721 тыс. единиц транспорта должны направиться в ремонтные мастерские компании для проверки. А так как было продано настолько много экземпляров, то неисправный образец двигателя можно встретить по всему миру: от Соединенных Штатов и до европейских государств.

Как указано в публикации, больше всего шанс встретить дефективный силовой агрегат в марках Cadillac, Chevrolet, GMC, Yukon, сошедших с заводского конвейера в период с 2021 по 2024 годы.