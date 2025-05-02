Что удивительно, производственных мощностей для таких амбициозных планов у Соединенных Штатов явно мало.

Американское армейское руководство хочет существенно увеличить применение беспилотников, придав каждому соединению типа дивизия тысячу БПЛА. О планах таких армии США рассказали журналисты Wall Street Journal.

Подчеркивается, что изменения будут внедрены согласно реформе, предназначенной для переформатирования текущего состояния американских ВС. Согласно мнению военных экономистов, для этого потребуется дополнительно профинансировать вооруженные силы США на 36 млрд. долларов в течение 5 лет.

Как узнали репортёры, генералы Соединенных Штатов хотят увидеть в видоизменённой армии не только количественный рост различных беспилотных аппаратов, но и удалить из национальных ВС устаревшее вооружение и военную технику.

В источнике указано, что пересмотр был вызван свежими сведениями, поступивших с современных конфликтов, где дроны показали с себя самой лучшей стороны, на деле продемонстрировав свои способности.

Помимо перехода на всё большее количество дронов, армейское командование хочет передать ВС и электронные блоки против дронов, чья оценочная стоимость составляет 3 млрд долларов.