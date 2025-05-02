Отечественные специалисты по строительству мостовых сооружений ожидают завершения возведения нового моста через приграничную речку, отделяющую территорию РФ от КНДР в 2026 году. Причем новую капитальную переправу через водную преграду должны были построить ещё в эпоху Советского Союза, но из-за прекращения существования последнего, работы начались почти через 30 лет после первоначальных планов – первые рабочие на объекте появились 30 апреля 2025 года.

Высказался по теме и премьер России Михаил Мишустин, принявший участие в торжественном мероприятии, приуроченном к старту строительства. Высокопоставленный функционер РФ заявил, что постройка сооружения является лучшим свидетельством укрепления корейско-российских межгосударственных отношений. Причем про сам мост было сказано, что он будет выполнять не только функцию по улучшению наземной логистики между государствами, но и символическую тоже.

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Премьер РФ Мишустин

И тут хочется сделать короткий экскурс в историю СССР. Напомним, еще в эпоху каденции Хрущева советские строители возвели железнодорожную переправу под собственным наименованием «Мост Дружбы». Мостовой переход проложили через речной массив Туманной в 1950-х годах. И хотя на первых порах претензий по пропускной способности к конструкции не было, через 25 лет объемы поставок через границу значительно возросли: железнодорожная ветка в середине 70-х пропускала через себя 5 млн. тонн различных грузов, что было максимальным значением для такого типа мостов.

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Спустя время власти решили, что раз пропускные возможности «Моста Дружбы» достигли заранее заложенных значений, то неплохо было пойти дальше и воплотить ещё одну переправу. Но как мы уточнили выше, пока думали да решали в советском правительстве, незаметно «подоспел» внутрисоюзный кризис и СССР приказал долго жить. В лихие 90-е российскому правительству точно было не до логистических трудностей Дальнего Востока. Подвижек пришлось ждать 25 лет.

Железнодорожный Мост Дружбы

В 2010-х годах инженеры не думали столь глобально и по их предварительным расчётам планировалось лишь реконструировать уже существующий переход, как и задуматься в отношении появления переправы понтонного типа. Из двух решений выбрали попроще: решили строить понтонную переправу. Разговоры об этом длились пять лет. Но даже при согласованном совместно в 2015 году решении, работы так и не начались. Всё дело оказалась в санкционных мерах против КНДР. Поэтому завоз различных грузов для нужд северокорейского государства оказался значительно снижен. А уголь, который так требовался Южной Корее, раннее доставлявшийся по ж\д ветке до Раджина с последующей перегрузкой на водный транспорт, решили сразу везти морем без использования территории КНДР.

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При этом в 2019 году появился проект строительства не железнодорожного моста, а сугубо автомобильного, который по тогдашнему проекту предполагалось расположить ниже на 414 метров уже существующей переправы. Длина нового перехода проектировалась на уровне 820 метров, где 35% от общей длинны составляла российская часть. Но уже в 2025 году проект снова «переиграли»: новый мост удлинили до 1005 метров, где доля отечественного участка была больше первоначального варианта и составила 424 метра. А для самого перехода потребовалось возвести 3700 метров дорожных подходов.

Отметим, что шесть лет назад во время встречи самого высокого уровня, когда встретились два руководителя – Владимир Путин и Ким Чен Ын, строительные эксперты представили собственное технико-экономическое обоснование. Согласно новым вводным, принято решение вернуться к старым строительным идеям – возвести автомобильный мост ниже по течению и в 415 метров от железнодорожной нитки. Новое мостовое строение запланировали длиной 830 метров. В это расстояние не входит длина асфальтовых подходов. Но опять всё вышло совсем не так, как изначально планировалось, потому что случилась пандемия коронавируса.

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Причем на момент стопорения очередного проекта дорожного строительства голос подали противники идеи, голос которых в сонме одобряющих идею имел свой вес. Оппоненты возведения автомобильного моста были уверены, что возведение мостового перехода не оправдает себя по одной очень важной причине – из-за недостаточного потока грузов. Поэтому даже в 2025-м достаточно логистической силы «Дружбы Народов». Но с этим не согласились «болельщики» противоположной команды. По их мнению грузоперевозки являются непостоянной переменной, склонной внезапно расти в сторону увеличения. И действительно, ввиду сегодняшней интенсификации отношений между Пхеньяном и Москвой, объемы перевозок в 2025 году набирают обороты. Тем более сейчас, на первый план выходит не только социально-экономическое обоснование проекта, но и политическое. А это не менее важно, чем первый пункт.

Итоги

По итогу лишь в 2024 году в столицах пришли к общему выводу, что уже пора. И действительно, лишним подтверждением, что наконец всё согласовали и осталось только приступить к стройке, стали обозначенные официальными представителями российского правительства цифры: так, по сведениям, весь дорожный переход через реку Туманная со всеми подходами будет равен 4700 метрам, а ширина асфальтовой дороги получится 7 метров, что в переводе на обычный язык дает знание о появлении двух полос движения. Вторым фактором, обозначающим, что обо всем заинтересованные стороны договорились, является озвучивание подрядчика, которому поручены строительные работы. Таковым стала сочинская компания «ТоннельЮжСтрой».

По поводу проекта высказался, в беседе с редакцией с дзен-канала «Строительный мир», Александр Стрельников. Бывший директор международной коммерческой организации RusTransChina заявил, что мостовой переход служит не только лишь дополнительным политическим кирпичом в крепнущих день ото дня отношениях РФ и КНДР, но и позволяет придать ещё один стимул развитию местной логистической и транспортной сети.

Эксперт пояснил, что производственные мощности Приморского края и ряда соседних областей ожидают после появления нового автодорожного перехода получить весомые сдвиги в получении прибылей за счет снижения транспортных издержек и одновременного увеличения дорожных перевозок, как по объему, так и по количеству. Лучшей характеристикой, насколько количество асфальтовых шоссе влияет на экономическое сотрудничество и общий фон в положительном ключе, является знание о том, что на 2025 год с КНДР у России по сухопутному участку границы есть лишь одна дорога – и та железная, построенная почти что 80 лет назад. А вот между КНДР и Китаем, на апрель 2025 года, в дежурном режиме функционирует не менее двух десятков асфальтированных пограничных переходов.

Не стоит забывать, что открытие двухполосного дорожного полотна в 2026 году резко интенсифицирует въезд российских туристов в КНДР – всё за счет упрощения пересечения границы между двумя дружественными государствами.