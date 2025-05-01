Путин встретился с трехкратным победителем Оскара Оливером Стоуном
Глава российского государства Владимир Путин увиделся с известным американским режиссером-постановщиком Оливером Стоуном. Встреча была организована в рамках специального марафона «Знание. Первые», носящего просветительскую миссию.
Известно, что событие зарубежный гражданин посетил для чтения лекций, в то время как Путин провел встречи с посетителями марафона.
И как было написано выше, известен Стоун не с проста: за свои заслуги в написании сценариев, съемки фильмов и продюсерскую деятельность именитый кинематографический деятель удостоился трех «Оскаров» и пяти «Золотых глобусов».
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Прославился же американский деятель фильмом «Взвод», вышедшем в 1986 году. Сюжет кино крутится вокруг молодого военнослужащего, несущего службу во Вьетнаме. Для американских критиков данный фильм оказался холодным душем и одновременно вызвал сильнейший восторг. Неслучайно лента завоевала 4 «Оскара», причем получила одну из главных наград – победу в номинации «лучший фильм». За эту же кинематографическую постановку Стоун удостоился и «Оскара» в номинации лучший режиссер.
Известен Стоун и съемками документального кино под названием «Интервью с Путиным».
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