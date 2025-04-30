После этой даты использование южнокорейских смартфонов этой марки небезопасно.

Сотовые телефоны LG, производимые мобильным подразделением южнокорейского техногиганта, окажутся без актуальных программных обновлений, выход последнего из которых запланирован на последние дни будущего июня. Об этом узнали иностранные журналисты специализированного издания Android Authority,получившие достоверную информацию с сервисного сетевого портала LG.

По данным свежей публикации, окажутся недоступными все серверы, и остановится выпуск абсолютно всех обновлений и патчей, напрямую влияющих на безопасность цифрового девайса.

Отметим, что для мобильных аналитиков предполагаемое событие не является внезапной новостью: ещё в 2021 году представители Эл Джи заявили, что смартфоны компании, перестанут выпускаться.

После 30 июня использовать мобильные телефоны LG будет достаточно смело, из-за потенциальной возможности подвергнуться потенциальной хакерской атаке и их повышенной уязвимости перед действиями злоумышленников, наверняка знающих о прекращении выпуска защитных обновлений.