Предположительно, нынешняя таможенная политика признана неудачной

Есть высокая вероятность, что руководитель Соединенных Штатов Дональд Трамп может существенно уменьшить заградительные пошлины для зарубежных автопроизводителей. Об этом рассказывается в свежей публикации The Wall Street Journal. В журнале считают, что американский президент принял к сведению информацию о том, что фирмы, которые оплачивают текущие тарифы в 25% за ввоз автотранспортных средств, должны остаться без дополнительных торговых барьеров.

Останутся импортёры автомобилей и без внешних барьеров, уплачиваемых за ввоз стали и алюминия. Предполагается, что компаниям могут вернуть средства и за уже оплаченные пошлины. О том, что на территории Соединенных Штатов начал действовать новый налог на зарубежные машины, стало известно в первых числах текущего месяца, когда глава Белого дома утвердил расширенные торговые барьеры.









Не оставили в Вашингтоне без внимания и поставки автозапчастей. Последние с 3 мая получат 25% заградительные пошлины. Наиболее выгодные предложения коснутся тех производителей, которые будут выпускать автотранспорт в Штатах: они получат компенсацию за уже оплаченные пошлины по зарубежным комплектующим. За первые 12 месяцев до 3,75%, а за второй год до 2,5%. Проценты будут рассчитываться от итоговой стоимости автомобильной единицы.

По информации репортёров, Трамп объявит о послаблениях для автопроизводителей в ближайшие часы — на встрече в Мичигане.