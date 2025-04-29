Считается, что во всем виновато редкое климатическое явление, вызвавшее крупное кризисное явление.

Испанское правительство из-за масштабных проблем с электричеством, затронувших всю национальную территорию, решило в экстренном порядке созвать заседание СНБ. Об экстренном заседании совета национальной безопасности рассказывается в свежей публикации местного издания El Mundo.

Испанские журналисты рассказали, как государственное правительство 28 апреля в срочном режиме призвало всех членов Совета национальной безопасности заняться первостепенной проблемой – перечислить все вероятные причины масштабной пропажи электричества в стране.

По данным медиа, на заседании появятся национальный премьер, руководитель Генштаба и управляющий разведывательной службы.









Международные эксперты по энергетической безопасности считают, что масштаб проблемы не в последнюю очередь стал возможным из-за того, что в Европе очень часто соседствующие между собой государства объединены в единую энергосеть. Именно этим объясняются проблемы не только в Испании, где возникла первоначальная поломка, но и в соседних Португалии, Франции и Андорре.

По последней информации сбой вышел не только огромным по территории, но и межнациональным, затронув помимо испанских земель, Португалию и Андорру. Частично осталась без электричества и южная Франция. Проблемы со светом возникли в 13:00 по Москве.

Ситуация с электричеством оказалась настолько серьёзной, что в Испании перестали ходить поезда, а местные жители пожаловались на отключение сотовой связи.