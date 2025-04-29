Первоначально речь шла о массированной DDoS-атаке, но потом европейские эксперты "сошлись" на редком климатическом явлении.

Южной Европе может грозить недельный блэкаут. Речь идёт о всей территории Португалии, Андорры, Испании. Частично остаться без электричества может и часть французской республики. Такие сведения опубликовали журналисты канала Sky News, получив соответствующий комментарий от специалистов португальского оператора REN.

Представители энергосетевой компании заявили в ходе беседы, что массовая пропажа электричества на Пиренеях вызвана техническими проблемами в электросети Испании. Неисправность образовалась из-за нечастого атмосферного явления, заключающегося в скачкообразных температурных перепадах. Именно аномальные колебания негативно воздействовали на сочлененные энергосети.





Хочется подчеркнуть, из-за того в Европе общие энергосети, соединяющие сразу несколько стран, проблема в одном государстве с электричеством автоматически обозначает большие трудности для остальных соседей. Именно с этим связано явление массового и крупного по площади блэкаута, затронувшего соседствующие между собой Андорру, часть Франции, Португалию и Испанию.





Как подытожили зарубежные энергетики, 100% восстановление нормальной работоспособности общей энергосети может продлиться не меньше 7 дней.

По информации медиа, испанские и португальские энергосети потеряли больше 10 гигаватт вырабатываемого электричества.

О том, насколько всё серьёзно, говорит тот реальный факт, что в Португалии перестали ходить поезда и отключилась сотовая связь.