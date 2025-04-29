Десять тысяч заказов за двое суток

На недавно прошедшем в китайском Шанхае автосалоне публика увидела новую Mazda EZ-60 — новейшей японский кроссовер, выполненный на платформе Changan Shenlan S07.

Заднеприводная новинка получилась с колёсной базой в 2902 миллиметра и длиной почти в 5 метров. Машина оснащена связкой из 1,5-литрового бензинового мотора и электродвигателя мощностью в 255 л.с., разгоняющий заднюю ось. Дальность хода машины — до 1300 км.





В будущих планах автомобильного гиганта начать продажи сугубо электрической версии EZ-60.

Отметим, что не отстают от современной моды на электромобили, которые считаются более экологичными чем чисто бензиновые или дизельные машины, и российские компании. Так отечественный стартап «Кама» провел проверочный заезд по весенним улицам Москвы электрокара российской разработки под названием «Атом». Машина получила интересный дизайн, над которым поработали итальянские инженеры, и 150 кВт мощности под капотом. Причем для ускорения производства первые экземпляры авто будут выпускаться на китайских заводах.