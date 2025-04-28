Автоновинку РФ начнут собирать в Китае с дальнейшими планами производства на мощностях завода «Москвич».

Отечественный автомобиль «Атом», созданный специалистами КБ «Кама», получил предварительные положительные отзывы со стороны российских автомобилистов из-за актуальных технических характеристик и приятного дизайна. Автовладельцы сумели разглядеть новинку на московских улицах в последних числах апреля. Об этом и о том, что «Атом» должен стать прорывной моделью в РФ, рассказали соавторы стартапа Сергей Когогин и Рубен Варданян.

Специалисты заявили, что, воспользовавшись отсутствием заказов со стороны Renault, на производственных мощностях «Москвича» началось движение. На первые образцы электромобилей уже получено 105 000 официальных заявок.

А за счет привлечения внимания китайской XY Group к российской разработке, в чем сильно помогла деятельность РФПИ, удалось повысить уровень производственных возможностей, как и добиться ранней популярности на авторынке РФ.

Согласно официальным сведениям, для набора 100 км/ч «Атому» необходимо 8 секунд.

Первые образцы машины будут выпускаться в 5-дверной вариации с задним приводом и возможностью проезда на одной зарядке 500 км с использованием АКБ с характеристиками 77 кВт·ч.

Двигатель машины развивает мощность в 150 кВт, а несколько минут* экстренной зарядки позволяют машине проехать 100 км.

Выше мы не зря писали о стильном дизайне. Над созданием последнего поучаствовали итальянские инженеры, придавшие очертаниям автомобиля стиль и современные обводы. Каркас машины будет изготавливаться из стали и алюминия. А дополнительно характеризует уровень безопасности машины тест формата C-NCAP, в котором автомобиль получил 4 звезды.

По свежим данным, машину планируется начать выпускать в серийных объемах с середины 2025 года. Первые образцы будут изготовлены в Китае.

* – по более точным сведениям это 8 минут.