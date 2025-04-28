Таких невыгодных пользователей кредитных предложений банки могут заблокировать или существенно ограничить в текущих операционных действиях.

В сегодняшних кредитно-финансовых учреждениях внимательно следят за текущими действиями собственных клиентов: если последний пользуется кредитной картой как трансферным инструментом для пополнения собственных вкладов и одновременно придерживается условий временного льготного периода, то сотрудники банка могут снизить установленный лимит либо воздействовать банковской блокировкой каких-то отдельных операционных действий. Потому что, согласно пояснениям Марии Ермиловой, имеющей статус международного финансового советника, такие действия со стороны банковских клиентов уменьшают финансовую доходность банков.

По словам представительницы РЭУ им. Г.В. Плеханова, все банки имеют одну цель – оставаться максимально прибыльными. Следовательно, бесплатное обслуживание клиентов для руководства банковских учреждений на 100% чужой сценарий. Поэтому «невыгодных клиентов» в условиях 2025 года банки ставят перед лицом существенного снижения лимитов, а некоторые действия так и вовсе оказываются заблокированными. Такие сведения получили журналисты Прайма от доцента кафедры финансов.

В качестве альтернативного действия клиент, получивший снижение ранее установленного лимита, может воспользоваться правом перехода в другой банк для приобретения другой кредитной карты. Либо провести дополнительные переговоры с персоналом банка о приобретении расширенных банковских продуктов в надежде добиться своей ценности для банка.