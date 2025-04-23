Такая политика очень нравится центральному банковскому регулятору РФ.

Кредитно-финансовые организации РФ стали чаще налагать запрет на операции и уменьшать лимиты финансовых действий на кредитные карты, которые активно задействуются только в период беспроцентного периода. Похожие санкции налагаются и на клиентов, отказавшихся платить набежавшие проценты. О блокировании операций рассказал зампред «Уралсиба» Станислав Тывес.

Банковский управленец заявил, что клиенты, считающие, что кредитная карта — это очень хорошее решение, по которому вовсе не обязательно платить проценты, убедились в том, что банки всегда держали ситуацию на контроле и в сегодняшний временной период показали это на практике. Теперь, как только ключевая ставка вместо 6% стала 21%, многие банки напрямую говорят клиентам, что «период благоденствия» закончился, и блокируют ранее активные карты. В качестве альтернативы таким неблагонадежным пользователям предлагается лишь поменять банк. Такое заявление было сделано в рамках встречи «Финансы новой цифровой эпохи».





Но это не единственная плохая новость: в банках РФ уменьшили кешбэк.

О том, что банки действительно стали гораздо требовательней к клиентам, рассказали пользователи кредиток Т-банка, Альфа-Банка, Совкомбанка и других крупных игроков на отечественном рынке кредитных карт. Жалобы людей заключаются в урезании лимитов и блокировании финансовых транзакций по картам.