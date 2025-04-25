Даже если Совкомбанк получит минимум новых клиентов, такая реклама ещё мало кому вредила.

В Совкомбанке стартовала акция по рефинансированию задолженности по кредитному пластику клиентам, получившим неожиданные для них уменьшение лимитов и финансовых операций по кредитным линиям от других кредитно-финансовых учреждений РФ. О новой политике банка рассказывается на официальном портале кредитного заведения.

Так в пояснении указывается, что клиенты любых других банков, получившие не зависящее от них закрытие действующих лимитов и прекращение актуальных операций по кредиткам, могут выбрать опцию трансфера задолженности на пластик «Халва». Причем такой перевод будет беспроцентной рассрочкой на срок до 2 лет. Сама же задолженность разобьется на одинаковые платежи и будет выводиться с карты каждый месяц в течение всего 24-месячного периода без процентной ставки.

Как дополнительно подчеркнули в Совкомбанке, для оформления карты «Халва» достаточно временного периода в момент обращения.

Прокомментировала событие управленец банка Анна Камбулова. Управляющий директор заявила, что беспроцентная рассрочка очень хороший выбор для потенциальных клиентов Совкомбанка, как и возможность получить увеличенный лимит заемных средств.

О том, что свежая политика ведущих кредитно-финансовых учреждений РФ стала гораздо жестче к клиентам, «забывающим» платить по процентам, как и использующим кредитные карты только во время беспроцентного промежутка времени, несколькими днями ранее заявлял ведущий управленец Уралсиба Станислав Тывес.