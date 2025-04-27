Представители американской компании назвали последние события "стандартной практикой".

Представители ресторанной компании быстрого питания «Макдоналдс» подтвердили, что данные о регистрации юристами американской фирмы торговых марок в РФ являются правдой. При этом специалисты коммерческой организации рассказали, что ранее публикуемая отечественными медиа информация о том, что Макдональдс решил вернуться в Россию в самое ближайшее время, на самом деле является ложной. По уточненным сведениям, такие действия со стороны сотрудников зарубежной франшизы нужны лишь для юридической защиты. Такая своевременная перерегистрация способна остановить гипотетическое воровство интеллектуальной собственности со стороны третьих лиц и организаций.

В публичном комментарии представители иностранной фирмы объяснили, что бренд нуждается в гарантиях безопасности, что подразумевает запрет на использование защищенной торговой марки в интересах российского бизнеса и аффилированных с компаниями РФ лицами.









Напомним, что сегодня в серьёзных российских СМИ появилась информация о появлении актуальных юридических действий McDonald's в свежей базе Роспатента.

Отметим, что до событий 24 февраля 2022 года на российской территории функционировало больше 850 ресторанов и точек продажи уличной еды и напитков, принадлежащих головному офису Макдоналдс. А сам бизнес американской корпорации в РФ был признан вполне успешным и конкурентоспособным при наличии других крупных зарубежных и национальных игроков на российском рынке быстрого питания.