Первый официальный завод американской корпорации, специализирующейся по выпуску сладких газированных напитков, появился в РФ 1992 году.

Ожидаемое появление западных марок продуктов питания в РФ уверенно снизит стоимость на них. И хотя на официальном уровне зарубежные бренды не объявляли о своем возвращении, то их управленцы практически в режиме реального времени наблюдают за актуальной политической ситуацией в надежде как можно быстрей запустить продажи собственных франшиз в РФ.

В 2022 году корпорация Coca-Cola завершила в России деятельность по ввозу и производству Кока-Колы, Фанты, Спрайта и Швепса под их международными зарегистрированными наименованиями. Но не отказалась от владения «Мултоном». Именно последнему принадлежат торговые марки «Моя семья», «Добрый», Бон Аква, Берн, Рич и Pulpy.

Повторила шаги американской Кока-Колы и PepsiCo. В 2022 года Пепси перестала продавать в России собственные международные продукты: Миринду, Моунтаин Дью и Севен Ап. Поставила на затяжную паузу Пепси и свои траты на рекламу. Но эта американская компания продолжила продавать в РФ молочную продукцию и детскую еду: соки, чипсы, сухарики, детское питание.





Во время слепого тестирования российские дегустаторы из среды обычных граждан не обнаружили большой вкусовой разницы между «оригинальной» версией Колы американского разлива и импортозамещенными версиями известного напитка.





И как прокомментировал рыночный эксперт Остапкович, как только прямые поставки именитых зарубежных брендов возобновятся, то цены в России точно снизятся. Ещё ниже цена может стать, если иностранные владельцы организуют производство продуктов в РФ.

Напомним, что на официальном уровне представительство американской Кока-Колы под наименованием Coca-Cola Export Corporation начало работу в Москве в 1991 году. В это же время был запущен соответствующий производственный процесс в Беларуси. Именно на белорусском заводе стали выпускать американский напиток, в больших масштабах завозимый в Россию. И лишь спустя год после пробного шага в Беларуси в России появились собственные заводы по выпуску сладкого газированного напитка. Такие помещения построили в Ставрополе и Волгограде.