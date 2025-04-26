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«Авто.ру»: В России китайские машины зимой стали ломаться заметно меньше
До возвращения западных и азиатских производителей авто китайский автопром не имеет альтернативы в РФ.

   В РФ уменьшились финансовые затраты на ремонт китайских автомобилей. Соответствующая информация получена в ходе второго массового исследования эксплуатации авто китайских брендов в период российской зимы. Такой опрос сделали представители сетевого ресурса «Авто.ру». Специалисты сервиса зафиксировали, что количество обращений пользователей китайских легковушек в автосервисы за зиму 2024\2025 стало меньше, как и сократились средние расходы на починку при сравнении таких показателей с прошлым периодом.

   Так проверка показала, что более 50% собственников машин не заметили у своих автомобилей технических неисправностей этой зимой.

   Данные актуального исследования показали, что стало меньше трудностей с запуском мотора в морозные дни, уменьшилось количество поломок коробки передач, как и неисправностей тормозной системы. Одновременно повысилось «чувство удовлетворения» владельцев китайских машин в РФ владения таким транспортом: так 5 баллов китайским машинам в 2023-2024 годах поставил 31% респондентов, то в период 2024–2025 годов не менее 51% принявших в исследовании российских граждан-автовладельцев. В ходе другого опроса выяснилось, что автовладельцы РФ отметили повышение качество «китайцев» в сравнении с другими зарубежными марками авто.  



   Известно, что китайские автобренды в России достигли показателей прибыли, превышающей таковую у иностранных фирм на 2 трлн. рублей за последние 36 месяцев.

   Но у статистики есть и другая сторона медали: результаты множества альтернативных исследований зафиксировали снижение интереса потенциальных покупателей к покупке именно китайских марок легковых машин. Связано это как с вполне объективными причинами, так и с субъективными. В первом случае не торопятся покупать китайские машины в России из-за отсутствия фирменных автосервисов, больших сложностей с заказом лицензионных деталей и более крупных агрегатов из КНР. Уменьшило желание покупать «китайцев» во втором случае и надежда на скорое возвращение на отечественные авторынки ушедших в 2022-2023 годах европейских и азиатских автопроизводителей. Правда по мнению ряда экспертов РФ ждать появления в России немецких, французских, южнокорейских и японских машин стоит ждать не раньше, чем через 5 лет.

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#автоновости #автоновости россия #китайские машины #китайские машины в россии
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