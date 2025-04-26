Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Финансовый аналитик рассказал как проще накопить на квартиру при высокой ключевой ставке
26 апреля ключевая ставка Центробанка зафиксирована на уровне 21%.

   Желающим приобрести собственное жилье в текущих условиях повышенных ипотечных ставок необходимо поставить на паузу желание взять кредиты и приступить к накоплению финансов при помощи банковских вкладов: после просто ожидать, когда денежно-кредитная политика ЦБ России станет гибче. Такой совет дал руководитель «Региональная ассоциация оценщиков».

   Кирилл Кулаков рассказал, что сейчас надо собирать средства на первый взнос, чтобы сделать возможным оформление ипотеки на относительно удобных условиях. Тем более сегодняшние ставки по банковским депозитам благоприятствуют такой тактике. В беседе с корреспондентом аиф.ру Кулаков заявил, что лучше всего тем, у кого есть недвижимость: квартира, дача или земельный участок. Таким гражданам РФ лишь надо продать такой актив и сделать возможным крупный потенциальный платеж за будущее жилье. И если так поступить, то будущий кредит на жилье будет по объему небольшим, поэтому и высокая процентная ставка не вызовет финансовых затруднений у заемщика.  



   Аналитик посоветовал и альтернативную тактику: вместо ипотеки задуматься о рассрочке платежа у застройщика. Но данное решение требует дополнительных оценок. Есть и иные решения, но их выбор финансово опасен.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#финансы #ключевая ставка #ипотека #ключевая ставка центрального банка #покупка квартиры #финансовые советы
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Представлены все устройства Xiaomi, Redmi и POCO, которые получат HyperOS 3 с Android 16
6
Minisforum представила ПК MS-A2 с процессором AMD Ryzen 9 9955HX
+
В Radeon RX 9070 XT обнаружили память Samsung GDDR6
11
Разборка Nintendo Switch 2 подтвердила использование чипсета Nvidia Tegra T239 и памяти SK Hynix
+
Показан самый детализированный снимок Солнца за всю историю наблюдений
+
Орбитальный аппарат впервые сфотографировал движущийся марсоход Curiosity
+
Предчувствие кризиса вызвало рост спроса на старые процессоры Intel
4
Юрлица компании «Леста», управляющей «Миром танков» и «Миром кораблей», попали под арест
3
Создатель Fallout рассказал, что его попросили уничтожить все рабочие материалы оригинальной игры
+
Физики создали детекторы для исследования пространства и времени
+
На Украине с июля сетевое напряжение увеличится с текущих 220 до "идеальных" 230 вольт
+
Опубликован предполагаемый график развёртывания HyperOS 2.2 для моделей Xiaomi и Redmi
+
Casio выпустила графический калькулятор fx-CG100 ClassWiz с поддержкой MicroPython
+
Более 70% российских таксистов не хотят ездить на авто отечественного производства
3
Casio подтвердила характеристики и цены новых солнечных часов AQ-S820
+
ASUS представила серию блоков питания Megalodon с сертификацией 80 PLUS Gold
+
Трамп объяснил, в чём заключается уступка России при заключении соглашения с Украиной
+
Chery запускает бренд Himla для конкуренции с Toyota Hilux на мировом рынке
+
В Калининграде будут собирать корейские автомобили с 5-летней гарантией
+
Секретная гиперзвуковая ракета «Темный орел» успешно стартовала с мыса Канаверал
+

Популярные статьи

Почему нет разницы между процессорами AMD и Intel, а геймерам нет смысла покупать дорогой камень
35
Почему Nvidia сейчас не выпускает видеокарты с 10 Гб памяти
108
The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered — восторг зумеров и растерянность ветеранов
45
Обновлён новый способ распространения ПО для Linux без репозиториев - Installer-SH v2.2
27
Появились первые фотографии новейшего китайского истребителя-невидимки J-36
4
В XDA перечислили 7 распространенных мифов о производительности ПК в играх
19
Реально ли платить криптой в российских магазинах - действительно рабочий и законный способ
3
YouTube сообщил, что за 20 лет на платформу было загружено более 20 миллиардов видео
6
«Хабблу» 35 лет — вспоминаем 10 самых важных открытий космического телескопа
3
Xbox 360 и Freeboot - как обновить прошивку на ретроконсоли
1

Сейчас обсуждают

Сергей Анатолич
15:59
Нахрена они тут нужны? Фирм быстрого питания сейчас завались. Что может предложить McDonalds чего нет в России?
"Макдональдс" начал возвращение в РФ с регистрации товарного знака на русском
REY_B_
15:59
Ну так и не все играют в Контру...
В XDA перечислили 7 распространенных мифов о производительности ПК в играх
REY_B_
15:57
Ты лучше добавь "мониторы больше 24 дюймов не нужны". Тогда да, ты прав (не относительно 24-х". Оно вообще, каждому карману, своё железо. А каждому монитору своё разрешение
В XDA перечислили 7 распространенных мифов о производительности ПК в играх
REY_B_
15:53
Сборник бреда! Не Миф 1 - Деградация процессора идёт и при комнатной температуре. При 80-ти градусах она идёт гораздо быстрее. Это сильно снижает вероятность того, что процессор доживёт до времени сво...
В XDA перечислили 7 распространенных мифов о производительности ПК в играх
Станислав Шевырёв
15:46
Ты специально свою херню постишь, чтобы у всех нормальных людей жопа горела от твоего даунизма? Ты в курсе что твой ник уже нарицательным стал?
Обновлён новый способ распространения ПО для Linux без репозиториев - Installer-SH v2.2
coth
15:32
Ну если это 320x240, но нынче практически всё упирается в плотность. "4К, даже на мониторе 1080р картинка выглядит более детальной" Самовнушение. Либо игра, в которой ты проверяешь, автоматически пер...
В XDA перечислили 7 распространенных мифов о производительности ПК в играх
Oleg Panda
15:31
Кто нибудь может ему уже скажет, что 2025й год на дворе, а то бедолага где то в 10х застрял, видимо из ада выбраться не может
Обновлён новый способ распространения ПО для Linux без репозиториев - Installer-SH v2.2
coth
15:28
Это как раз неправильное, придуманное маркетологами.
В XDA перечислили 7 распространенных мифов о производительности ПК в играх
coth
15:26
"Крупные сети, такие как ЦУМ" Когда ЦУМ начал относиться к крупных сетям по продаже электроники? Это DNS, M.Video-Eldorado, Online Trade, Citilink итд.
Цены на электронику в России упали на 10–20%
Сергей Гончар
15:18
Менеджеры Интел глупцы, у людей не так много денег чтобы менять каждый год материнские платы и процессоры как будто это конфеты съел и надо новую покупать, исходя из этого надо делать выводы пока не п...
Предчувствие кризиса вызвало рост спроса на старые процессоры Intel
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем