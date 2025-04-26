26 апреля ключевая ставка Центробанка зафиксирована на уровне 21%.

Желающим приобрести собственное жилье в текущих условиях повышенных ипотечных ставок необходимо поставить на паузу желание взять кредиты и приступить к накоплению финансов при помощи банковских вкладов: после просто ожидать, когда денежно-кредитная политика ЦБ России станет гибче. Такой совет дал руководитель «Региональная ассоциация оценщиков».

Кирилл Кулаков рассказал, что сейчас надо собирать средства на первый взнос, чтобы сделать возможным оформление ипотеки на относительно удобных условиях. Тем более сегодняшние ставки по банковским депозитам благоприятствуют такой тактике. В беседе с корреспондентом аиф.ру Кулаков заявил, что лучше всего тем, у кого есть недвижимость: квартира, дача или земельный участок. Таким гражданам РФ лишь надо продать такой актив и сделать возможным крупный потенциальный платеж за будущее жилье. И если так поступить, то будущий кредит на жилье будет по объему небольшим, поэтому и высокая процентная ставка не вызовет финансовых затруднений у заемщика.









Аналитик посоветовал и альтернативную тактику: вместо ипотеки задуматься о рассрочке платежа у застройщика. Но данное решение требует дополнительных оценок. Есть и иные решения, но их выбор финансово опасен.