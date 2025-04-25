Украина потеряла крымский полуостров при Бараке Обаме 11 лет назад.

Украина потеряла Крым без единого выстрела и заполучить обратно полуостров будет довольно сложно. Об Украине и Крыме публично порассуждал глава Соединенных Штатов Дональд Трамп. Напомним, что высказывания Трампа прозвучали на фоне ультиматума Украине со стороны США. Высшие чиновники Штатов потребовали от своих украинских коллег согласиться с мирным планом главы Белого дома. Согласно содержанию документа, должны быть отменены экономические санкции против России, а Крым должен быть признан российской территорией.

Соответственно и Москва должна пойти навстречу. И как рассказывается в зарубежных медиа, России необходимо передать под контроль Украины Запорожскую АЭС и признать суверенное право украинского государства иметь армию и собственный ВПК.

Прокомментировал вовлеченность США в вопрос мирного урегулирования и госсекретарь Марко Рубио. Высокопоставленный дипломатический функционер прямо заявил, что если в Овальном кабинете результатов не увидят, то американский президент начнет выполнять другие важные задачи. В своем свежем высказывании сам Трамп объявил, что крайний срок до завершения сделки составляет 14 дней.

В РФ идею западных СМИ о возврате Запорожской АЭС под контроль Украины или передачу станции третьим странам назвали абсурдной.