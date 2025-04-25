Конфронтация сторон стремительно нарастает и возможно потребуется привлечение влиятельных международных посредников для разрешения потенциально крупного регионального кризиса.

Индийские государственные специалисты остановили течение реки Инд в направлении пакистанской территории, заблокировав 4 шлюзовые системы, построенных для поступления вод, проходящих через местные плотины и каналы.

И как информируют журналисты новостного агентства ANI, инцидент с блокированием течения вод Инда случился впервые за 65 лет – как только были поставлены подписи двух сторон в документе о водах Инда. Само соглашение появилось в 1960 году.

Отметим, что несколько ранее пакистанские власти проинформировали, что в случае ввода водной блокады со стороны индийских чиновников будет предварительно рассмотрен как акт объявления вооруженного конфликта. Речь в сообщении шла именно о закрытии шлюзов, блокирующих движения вод Инда в сторону Пакистана.









Важное заявление об акте гипотетического вооруженного противостояния сделал Совет национальной безопасности Пакистана.

Протяженность Инда 3180 километров. Река протекает по территории трех государств: Китая, Пакистана и Индии.



