Американская корпорация нарушила российское законодательство.

Американская коммерческая организация Apple Inc. должна уплатить в российский бюджет многомиллионный штраф за нарушение отечественного законодательства. Для исполнения такого судебного решения судебные приставы РФ начали процедуру взыскания с заокеанской компании 12 млн рублей. Эти деньги должны поступить на счета российского казначейства за неуплату административного штрафа компанией из Купертино. Управленцы Apple должны были исполнить просьбу о локализации персональных сведений о российских юзерах компании, но американские менеджеры отказались это сделать. Причем отказ со стороны коммерческой организации США был повторным.

Так, мировой суд города Москвы в своем постановлении назначил Apple виновной в нарушении КоАП России по части 9 статьи 13.11. Теперь зарубежная фирма должна выплатить 12 млн рублей в бюджет РФ.

Помимо основной суммы штрафа, компания должна выплатить госпошлину в размере от 3 тысяч рублей.

Напомним, что это не первое нарушение отечественного законодательства Apple в РФ. Административные нарушения со стороны североамериканской компании возбуждались из-за нежелания удалять запрещенные сведения, так и отказ размещать персональные данные жителей РФ в России.