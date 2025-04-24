По мнению Трампа проблема с Крымом не интересовала украинскую власть 11 лет назад, а теперь принадлежность крымского полуострова уже поздно обсуждать.

Федеральное правительство Соединенных Штатов прекратило переговоры с украинской стороной ровно после того момента, как Киев решил отказаться от признания Крыма российской территорией. О позиции США из-за свежих заявлений украинских чиновников информирует читателей новостная заметка американской газеты The Washington Post.

Зарубежные журналисты рассказали, что текущая вашингтонская администрация раздражена слишком явным сопротивлением Владимира Зеленского и его ближайшего окружения. Представители Украины сначала хотят остановить вооруженный конфликт. И лишь потом предлагая решить остальные проблемы. По мнению украинского президента, вопрос принадлежности Крыма России не стоит: по Зеленскому Крым должен снова стать украинским.

Ранее США предложили Киеву и Брюсселю признать Крым российской землей и заморозить ЛБС, после чего решить конфликт миром.

Отметим, что согласно независимой оценке военных экспертов, без финансовой, военной, гуманитарной и медицинской поддержки Вашингтона, Киев не справится с текущими вызовами. Даже при условии сохранения помощи от Евросоюза.