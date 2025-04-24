Но в случае затягивания ремонта подводных газопроводов, половина труб может быть распродана в счет погашения долгов.

В ФРГ на хранении находятся тысячи отдельных секций трубных массивов, которые при определенных обстоятельствах будут тотчас использованы для починки поврежденных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Все вышеперечисленные трубные массивы находятся в складских помещениях территории, размещенной в земле Мекленбург-Передняя Померания. О высоком шансе относительно оперативно починить подводный морской газопровод, сильно поврежденный подводным взрывом, рассказывается в свежей новостной заметке за авторством журналистов издания Ostsee Zeitung.

По данным немецких корреспондентов, трубы, находящиеся на складском хранении, достаточно дороги. Но их количества точно хватит для успешной починки выведенных из строя подводных участков топливопроводов. Всего рыночная стоимость труб составляет порядка 25 млн. евро.

Прокомментировал новостную заметку юрист Nord Stream Ганс-Петер Хубе. Адвокат заверил, что все трубы относятся к собственности операторов газопроводов. Но в случае если кредиторы организации Nord Stream 2 немедленно истребуют свои долги, то часть труб придется выставить на продажу для компенсации накопившихся долгов.