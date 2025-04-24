Биометрия граждан РФ защищена от краж и взломов, а также от любых попыток записать такие сведения на внешние носители.

В РФ к ближайшему июню должен появиться сервис заселения в отели с применением биометрических сведений вместо классического паспорта. О текущих достижениях журналистам ura.ru рассказали в Центре биометрических технологий. Услуга будет использоваться на основе базы ЕБС и первой появится для гостей столичных гостиниц. После проверки в Москве сервис будет внедряться постепенно и в других отечественных регионах.

Согласно официальной информации от пресс-службы ЦБТ, опция будет предоставлена всем российским жителям, чья биометрия имеет статус зарегистрированного профиля. Вместе с тем кто не хочет по каким-либо причинам использовать заселение по биометрии, может воспользоваться стандартными услугами по заселению, выбрав паспорт гражданина РФ.

Многие до сих пор не доверяют системе биометрической идентификации, считая, что упорство хакеров может взять вверх над защитной изобретательностью разработчиков и позволить использовать последним биометрию граждан РФ в собственных противозаконных целях.

Как пояснили главный замысел идеи в Центре биометрической технологии, новый сервис сократит использование бумажных документов и улучшит скорость регистрации в системе отечественных отелей. В перспективе люди могут заселяться в гостиницы вообще без участия персонала.