Самолёт должен был подняться в воздух до 30 апреля 2025 года.

Импортозамещенный на 100% ближнемагистральный пассажирский авиалайнер SSJ-100 успешно выполнил первый полёт в районе города Комсомольск-на-Амуре. О достижениях в отечественной авиации рассказали официальные представители корпорации Ростех.

Как пояснили в пресс-службе, опытный «Суперджет» – третий по списку с заводским номерным индексом 97003, собранный специалистами ОАК, стал непосредственным участником летных испытаний, совершив подъем в воздух и последующий полёт в агломерации Комсомольска-на-Амуре. Соответствующий пост появился в ТГ-канале ГК Ростех.

По данным официального канала, полет длился практически час в высотном коридоре до 3000 метров со скоростью движения до 500 км/ч. Такая проверка была необходима для практической констатации стабильного функционирования гражданского лайнера.

Отметим, что SJ-100 собран на основе отечественных агрегатов и должен был подняться в воздух по планам не позднее 30 апреля. Необходимо было лишь дождаться соответствующих погодных условий.

Сам планер выполнен в узкофюзеляжной конфигурации для перелётов на короткие расстояния. Необходимость в полностью отечественном «Суперджете» возникла в рамках проекта по отказу от зарубежных систем и отдельных деталей.