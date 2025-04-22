47-у президенту США собственное изображение очень понравилось.

Репортёры CNN опубликовали первые кадры с портретом Дональда Трампа, который был отправлен американскому президенту при участии российского главы государства Владимира Путина месяц назад. Тогда, в марте иностранный 79-летний политик получил картину, написанную отечественным художником Никасом Сафроновым.

Как пояснил художник, мужество Трампа во время покушения было дополнительно подчеркнуто шрамом и кровью на лице. Но всё это никак не смогло повлиять на президента США в моменте. Политик поднял руку, продемонстрировав свое единение с Соединенными Штатами и своё желание сделать Североамериканское государство счастливым. Слова автора картины приводят журналисты CNN, побывавшие для корреспондентской беседы в Москве.









Что интересно, работа Сафронова была выполнена без оплаты: художник не стал брать деньги с российских чиновников за свое творение. Согласно его позиции, налаживание нормальных дипломатических отношений между Штатами и РФ бесценно.









Сам портрет показал условные кадры сразу после покушения на Трампа. Тогда в июле прошлого года на выступавшего кандидата покушался 20-летний мужчина — Томас Мэтью Крукс.

Картину 47-й президент США получил от Стива Уиткоффа, занимающего должность спецпредставителя американского президента.