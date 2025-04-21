Для восприятия необыкновенного оттенка потребовалось применить лазер.

Ученые Соединенных Штатов обнаружили новый цвет, который до момента открытия не был известным специалистам из мира науки. Новейший оттенок смогли увидеть всего лишь пять человек. По данным публикации оттенок представляет собой нежный переход между чистым синим и чистым зеленым. Об открытии рассказывается в новостной статье британской газеты The Guardian.

По словам сотрудников лаборатории, практически невозможно описать открытый цвет словесными конструкциями или показать даже на самом дорогом профессиональном мониторе. Самая главная сложность заключается в том, что данный цвет в жизни или природе как бы отсутствует. Так объясняет открытие научный сотрудник со специализацией визуалист Остин Рурд.

Сами экспериментаторы, сумевшие буквально синтезировать новый оттенок, объяснили, что результат положительного опыта удалось получить используя короткие лазерные импульсы, воздействуя световыми волнами на сетчатку испытуемых. Именно так лазерной стимуляцией фоторецепторных мини-секторов сетчатки американским ученым получилось создать расширенное визуальное восприятие, позволившее человеку на короткий миг получить своеобразное «сверхзрение».

В статье издания Science Advances ставится особый акцент на том, что лазер смог дать возможность человеческим глазам увидеть уникальное цветовое пятно. Его особенность заключается в том, что обычные глаза обычного человека такой оттенок без специального оборудования и при обыкновенном освещении не различат. Первооткрыватели назвали новый цвет olo.