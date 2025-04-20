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В мае состоится первый за 40 лет полёт в космос индийского астронавта
До майского полёта последний орбитальный вояж индийского лётчика случился в далёком 1984 году.

   Индийские власти в ближайшем мае отправят на борт МКС своего астронавта впервые за 40 лет после полёта Ракеша Шармы. Последний совершил вылет ещё на советском «Союзе» в рамках тогдашней лётной миссии. О знаковом событии для индийской космонавтики рассказали на встрече 18 апреля в Нью-Дели, организованной в рамках национальной космической программы.

   По словам правительственного функционера Джитендры Сингха, с момента событий 1984 года, когда попал на орбиту Ракеш Шармадо, никто из индийских астронавтов или летчиков не был на МКС.


   Согласно данным госминистра, теперь в космос отправится действующий капитан национальных ВВС Шубханшу Шукла. Именно этот военный стал участником подготовки для пилотируемых космических миссий и имеет высокие шансы стать участником космического проекта «Гаганьян», в рамках которого будет выполнен полёт в космос корабля собственной индийской постройки.

   Сам полёт по плану должен состояться в мае на борту КК Crew Dragon, созданного техническими специалистами американской фирмы SpaceX, возглавляемой Илоном Маском. Данная миссия носит частный характер и называется Ax-4.

   Полёт будет длиться две недели, а состав участников за это время должен выполнить серию орбитальных экспериментов и в ходе 14-дневной практики понять, как управлять кораблем и станцией в условиях космоса.

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#индия #мкс #гаганьян #индийская космическая программа #космический корабль союз #индийская космонавтика #индийский космонавт #шубханшу шукла
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