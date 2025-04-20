Сегодняшний мироуклад достаточно сложный, а США не такие экономически стойкие как 25 лет назад.

Дональд Трамп остановил действие пошлин: этого добились действующие главы соответствующих федеральных ведомств – Скотт Бессент и Говард Лютник, занимающие министерские должности в сфере финансов и торговли соответственно. О том, как высокопоставленные функционеры североамериканского государства добились своего, рассказывается в свежей публикации The Wall Street Journal.

Корреспонденты издания дополнительно подчеркнули, что Бессенту и Лютинку было довольно трудно устроить встречу с Трампом лично: этому препятствовал главный идеолог масштабного пошлинного конфликта – советник по торговле Питер Наварро. Последний практически постоянно присутствовал рядом с Овальным кабинетом – рабочим местом американского президента, пишут журналисты РБК.





И когда Наварро по деловым вопросам покинул место рядом с кабинетом Трампа, два министра сразу же пришли к 79-летнему политику на аудиенцию. И ровно в этот момент убедили 47-го руководителя США поставить паузу в действии многочисленных пошлин, буквально не покинув кабинет, пока оба не убедились в выходе соответствующего сообщения в соцсети Truth Social об остановке сроком на 90 дней повышенных заградительных барьеров.

Вспомним, что немногим ранее Трамп как раз публично и объявил о паузе в тарифах на 90 дней для 75 государств. Теперь для этих стран действуют «обычные» 10% пошлины.