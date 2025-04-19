Сегодняшние воздушные дроны самая главная угроза на современном поле боя.

Отечественные разработчики создали беспилотный комплекс наземного базирования «Ямщик», оснащенный модулем помехозащищенной связи и бортовым блоком для противодействия воздушным дронам. Об успехах в создании наземной беспилотной системы с функцией самообороны узнали журналисты ТАСС от специалиста Александра Чиркова, принимавшего участие в создании комплекса.

По словам инженера, проект был создан целой группой конструкторов, проживающих сразу в несколько российских областях.

Как пояснил создатель, особым преимуществом «Ямщика» можно назвать помехозащищенный блок связи. Благодаря всем совокупным свойствам дрон способен продвинуться по пересеченному рельефу местности на дистанцию до 5 километров. Если же задействовать отдельный воздушный ретранслятор и усиленный аккумулятор или дополнительную АКБ, то наземный беспилотник способен совершать миссии и вовсе на расстоянии до 20 км.









Согласно открытым данным «Ямщик» обладает грузоподъемностью до 300 кг. В качестве дополнительной беспилотной защиты пассивного типа на платформу можно интегрировать дистанционно управляемый блок глушения воздушных дронов под наименованием «Штора К-12 молот».