Украинское правительство рассчитывает на 3 млрд. долларов от Токио из замороженных российских активов. Японцы должны выделить Украине такую сумму по программе экстренного кредитования.

Украинское правительство рассчитывает на 3 млрд. долларов от Токио из замороженных российских активов. Японцы должны выделить Украине такую сумму по программе экстренного кредитования. Соответствующие сведения размещены на портале украинского министерства финансов. Как указано в документе, подписанном главой украинского финансового ведомства Сергеем Марченко и действующим японским послом на Украине Масаши Накагоме, в соглашении указано, что Украине могут выделить кредит на 3 млрд. долларов.

По точным сведениям, поступившим от украинского Минфина, срок кредитования рассчитан на 30 лет. Так за последние 36 месяцев японское государство выделило Украине финансовую поддержку на сумму в 8,5 млрд. долларов.









Напомним, что за рубежом в государствах-участниках неформального объединения G7 и общеевропейском государстве заморожено активов банка РФ на сумму в 280 млрд. долларов. В перечень стран, в которых заморожены отечественные активы, входит и Австралия. Отметим, что в мае прошлого года высшие функционеры ЕС разрешили использовать доходы от российских активов для спонсирования Украины.

Так в минувшем октябре Канада, ФРГ, Великобритания, Япония, Соединенные Штаты, Франция и Италия согласовали решение о выделении украинскому государству помощи в 50 млрд. долларов из заблокированных активов РФ. 20 млрд. выделит Североамериканское государство, а остальные средства будут представлены G7 и Евросоюзом.

Отметим, что после событий 24 февраля 2022 года западные страны и Япония заблокировали примерно 300 млрд. долларов активов ЦБ России. Основная часть таких российских финансов размещена в Европе.