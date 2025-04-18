Беспилотные автомобили могут помочь сэкономить бизнесу и государству.

Беспилотный колёсный транспорт на автомобильных трассах должен быть запущен в течение ближайших двух лет. По информации от отечественного Минтранса, беспилотные машины для эксплуатации на обычных дорогах должны начать передвигаться к 2027 году. На апрель 2025 года в текущем графике идут проверки беспилотных грузовиков. Результаты тестовых заездов признаны успешными.

Так сегодня в Минтрансе прошло заседание, посвященное внедрению беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования. Уже создана и соответствующая дорожная карта, объясняющая в виде схем и графиков, как будет развиваться беспилотный транспорт в период до 2028 года на территории РФ. В качестве первоочередных целей заявлены появление единых правил и соответствующей дорожной инфраструктуры, необходимой для нормального и беспроблемного функционирования беспилотных авто. Такие сведения опубликовал ТГ-канал отечественного дорожного министерства.

На апрель 2025 года сообщается об удовлетворительных результатах по испытанию беспилотных грузовиков. Но есть текущие сложности с технологиями и несогласованностью правил. Их в ближайшее время необходимо решить.