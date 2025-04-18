Оборона Северной Пальмиры продолжалась с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г., после чего Советская армия перешла в наступление и сняла блокаду.

В период с 8 по 10 мая Санкт-Петербург станет Ленинградом. Решение о возвращении исторического названия городу утверждено ГК по организации воздушного движения, входящей в Росавиацию. Соответствующее решение приурочено к празднованию 80-летия Победы СССР в ВОВ.

Что интересно, инициатива по временному переименованию коснется и другого города, сражение за который приобрело стратегическую важность. Речь идёт о Волгограде. Он будет аналогично, на три дня переименован в Сталинград.

Напомним, что во время ВОВ Ленинград находился в блокаде на протяжении 872-х дней: с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. Блокадные действия со стороны вермахта были прерваны во время проведения Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции. А изолировать северную Пальмиру от маршрутов важнейших военных и гражданских поставок немецкому командованию не удалось благодаря Тихвинской оборонительной и последующей Тихвинской наступательной операции советских войск, проведенных ВС СССР в 1941 году.