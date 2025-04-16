За три последних года лишь единицы китайских производителей нарастили свое присутствие на внутреннем авторынке РФ.

Высокая процентная ставка станет главной причиной падения уровня продаж китайской автомобильной продукции на территории РФ. И всё это произойдет буквально за ближайшие 6 месяцев. О том, что для производителей транспортных средств из Поднебесной значение внутреннего рынка РФ с каждым днём всё больше уменьшается по вполне объяснимой причине, журналистам портала ura.ru рассказал управленец Ян Хайцеэр, представляющий Национальный автомобильный союз.

Вице-президент подчеркнул, что он уверен в том, что в ближайшие полгода стоит ожидать снижение кривой продаж китайских машин в РФ, что в свою очередь повлечет уменьшение количества автосалонов китайских марок. Но вот спустя шесть месяцев есть шанс и на обратный эффект – некоторое повышение спроса. Правда, стоимость кредита заставляет россиян более вдумчиво подходить к покупке стального коня, из-за чего многие отказываются от покупки новой машины.





Напоследок автоэксперт резюмировал, что ситуация на внутреннем авторынке такова, что многие автодилеры китайской продукции уже торгуют в убыток или с нулевым доходом – всё в надежде освободить на 100% переполненные складские помещения. Ведь последние тоже стоят кредитного обслуживания.

Одним из способов простимулировать рост продаж китайских машин могут быть заметные скидки. Но не все продавцы готовы пойти на это.