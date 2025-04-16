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Эксперт Хайцеэр: Продажи китайских машин в РФ будут падать ещё больше
За три последних года лишь единицы китайских производителей нарастили свое присутствие на внутреннем авторынке РФ.

   Высокая процентная ставка станет главной причиной падения уровня продаж китайской автомобильной продукции на территории РФ. И всё это произойдет буквально за ближайшие 6 месяцев. О том, что для производителей транспортных средств из Поднебесной значение внутреннего рынка РФ с каждым днём всё больше уменьшается по вполне объяснимой причине, журналистам портала ura.ru рассказал управленец Ян Хайцеэр, представляющий Национальный автомобильный союз.

   Вице-президент подчеркнул, что он уверен в том, что в ближайшие полгода стоит ожидать снижение кривой продаж китайских машин в РФ, что в свою очередь повлечет уменьшение количества автосалонов китайских марок. Но вот спустя шесть месяцев есть шанс и на обратный эффект – некоторое повышение спроса. Правда, стоимость кредита заставляет россиян более вдумчиво подходить к покупке стального коня, из-за чего многие отказываются от покупки новой машины.


   Напоследок автоэксперт резюмировал, что ситуация на внутреннем авторынке такова, что многие автодилеры китайской продукции уже торгуют в убыток или с нулевым доходом – всё в надежде освободить на 100% переполненные складские помещения. Ведь последние тоже стоят кредитного обслуживания.

   Одним из способов простимулировать рост продаж китайских машин могут быть заметные скидки. Но не все продавцы готовы пойти на это.

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