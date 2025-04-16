Но из-за потенциального возвращения европейских, корейских и японских марок машины из Поднебесной могут сильно в России и подешеветь.

Автомобили из КНР на территории российского государства стоят больше, чем в самом Китае, сразу по трём причинам. Первая причина – это маржа автомобильного продавца, вторая – таможенные сборы, и третья – выплата за утильсбор. О том, почему продукция китайского автопрома в РФ стоит дороже, чем бы многим покупателям хотелось, в беседе с корреспондентами портала ura.ru поделился действующий вице-президент НАС – Ян Хайцеэр.

Специалист объяснил, что для китайских жителей ценник на продукцию национального автопрома меньше из-за так называемой маржинальности с низкими цифрами – ведь прибыль появляется благодаря обширному объему продаж и проведению ТО внутри Китая. Как и не стоит забывать, что в КНР себестоимость готовой автомобильной продукции точно ниже чем в РФ.

В случае импорта транспортного средства в Россию нужно учитывать уровень национального таможенного сбора в 48 процентных пунктов, расходы за доставку машины в РФ и утильсбор. Последний больше, если объем двигателя существенен. Получается что за китайское авто придется заплатить в 2 раза больше, если машина стоит условные 1 млн. рублей.





Если же организовать сборку такого зарубежного автомобиля внутри российского государства, то цена всё равно окажется на почти таком же высоком уровне – всё дело в найме работников, которым точно так же нужна зарплата, как и желании владельцев конкретного автобренда заработать.

Как подытожил автоэксперт, смысл простимулировать сбор иностранных машин в РФ есть, но только лишь в плане организации новых рабочих мест и выплате налогов в российский бюджет.