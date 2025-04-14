Без редкоземельных металлов военная, автомобильная и аэрокосмическая отрасли США могут серьёзно ослабнуть.

Пекин нажал на рубильник и остановил вывоз редкоземельных элементов из страны, тем самым вступив в серьёзную игру по торговому противостоянию с Соединенными Штатами, доказывая на практике, сколь хрупки текущие глобальные отрасли, которым так сложно обойтись без важнейших экспортных минералов Китая. В частности, речь идёт об особо уязвимых автомобильных и аэрокосмических направлениях гражданской промышленности, как и о критической уязвимости ВПК Соединенных Штатов. Именно Китай решил показать Белому дому, что внешние тарифные ограничения Дональда Трампа могут обернуться в крайне негативном ключе против самих США.

Так, магниты, без которых не обходится сборка современных авто, дронов, роботов и ракетных боеприпасов, перестали поставляться, будучи «замороженными» на торговых судах, заблокированных в китайских морских путях. По данным издания The New York Times, власти КНР запретили кораблям покидать места стоянки, пока местная верховная власть придумывает новый способ регулирования. И как только новая система заработает, часть зарубежных фирм могут остаться без архиважных китайских компонентов. В особенности больно будет военным подрядчикам Североамериканского государства.

Напомним, что разгоревшийся торговый конфликт между Вашингтоном и Пекином заставил последний взвинтить пошлины в отношении американских товаров сначала до 84%, а потом и вовсе до 125 процентных пунктов. Так КНР отреагировала на рост тарифных барьеров, введенных Белым домом на товары из Китая. Часть пошлин США против ряда стран спустя время была заморожена, но не против Пекина.