Несмотря на стремления на словах наладить отношения с Москвой, новый американский президент в реальных делах менее последователен.

Текущий глава вашингтонской администрации Дональд Трамп продлил санкции против российского государства на следующие 12 месяцев. Что интересно, санкции, которые продлил 79-летний политик, ранее ввел его предшественник на президентском посту – Джозеф Байден.

Так законодательный акт, подписанный Байденом, был опубликован 15 апреля 2021 года. Дальше предыдущий руководитель США несколько раз увеличивал перечень санкций против России, как и продлевал их подходящее к концу действие.

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В указе Байдена, утвержденного Трампом, содержится перечень российских персон и компаний которые гипотетически могли участвовать в кибератаках.

Напомним, что ранее российская сторона предложила Соединенным Штатам для демонстрации дружелюбных намерений в отношении РФ снять санкции против отечественной авиакомпании «Аэрофлот». Но на 12 апреля соответствующей реакции от Белого дома не получено и «Аэрофлот» до сих пор находится под мерами экономического воздействия.