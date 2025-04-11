Таким образом, Соединённые Штаты могут продемонстрировать свои реальные намерения по улучшению отношений с Россией.

Российская сторона выслала Соединенным Штатам документ с предложением об исключении пассажирской авиакомпании «Аэрофлот» из санкционного списка. О новых предложениях к Вашингтону Москвы высказался главный российский дипломат – Сергей Лавров.

Как пояснил текущий руководитель отечественного МИД, в Вашингтоне могли бы снова запустить прямое авиасообщение между странами. Но к 11 апреля точных сведений, когда сообщение между государствами начнёт снова функционировать по-прежнему нет.

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Прокомментировал событие и посол России в Североамериканском государстве Александр Дарчиев. Высокопоставленный дипломатический сотрудник рассказал, что восстановление прямого авиасообщения между странами должно было обсуждаться в турецкой столице.





Как пояснил Дарчиев, именно Белый дом в своё время настоял на разрыве авиарейсов между государствами. Поэтому восстановление полётов между РФ и Штатами положительно скажется на потеплении отношений между сторонами.

Напомним, что с неанонсированным визитом в Санкт-Петербург сегодня в северную столицу РФ прилетел спецпосланник американского президента Стив Уиткофф, который встретился с Кириллом Дмитриевым.