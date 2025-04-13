Боеприпас с так называемой спецчастью более эффективен в перехвате спутников оппонента чем классический. За раз может быть уничтожено 100 спутников и больше.

Генсек североатлантического альянса Марк Рютте предполагает, что российское высшее руководство вынашивает планы на переоснащение отечественной спутниковой группировки на космическое ядерное оружие. О том, что отечественные спутники могут стать ещё опасней, действующий генеральный секретарь крупного военно-политического блока рассказал в беседе германским журналистам.

Как считает Рютте, российские военные пока ещё не разместили, но вполне могут доставить в космос ядерное оснащение. В случае применения последнего, сотни спутников противника могут выйти из строя одновременно. Об этом рассказывается в свежей публикации Welt am Sonntag.

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Высокопоставленный иностранный функционер считает, что главной целью для военных спутников принадлежности РФ могут выступить западные спутники. Если спутники государств, оппонирующих России, будут уничтожены, то мир получит те самые фатальные последствия, о которых так много говорится последнее время.

Отметим, что более оптимистичны в отношении РФ в Соединенных Штатах. Последние ни о какой милитаризации ближнего космоса со стороны российских ВС не говорят.