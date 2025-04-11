Массовый исход связан с низким интересом инвесторов.

За первые три месяца нового года на территории РФ перестали функционировать 213 магазинов китайских автомобилей, что в 3 раза превысило темп закрытия за точно такой же период 2024 года. О негативной тенденции китайских автопроизводителей узнали журналисты ТАСС.

В рамках исследования специалисты «Газпромбанк автолизинг» выяснили, что за первый квартал 2025 года китайские точки продажи легкового автотранспорта стали менее интересны для инвесторов. За 90 дней этого года перестали работать 213 магазинов. В 2023 году всего было закрыто 187 точек. А в январе, феврале и марте 2024 года закрылись 67 салонов, торгующих китайскими машинами. Отрицательная тенденция вполне очевидна.

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«Призерами» по количеству закрытых магазинов Китая на территории РФ оказались DFM, Bestune и Kaiyi.Существенно сократили свое присутствие на рынке и такие флагманы, как Geely и Jetour.

Лидером же по количеству собственных автосалонов продолжает быть бренд Chery, имеющий 206 точек. Прекрасно дела идут и у дочерней коммерческой организации компании – бренда Haval Pro. Последний даже нарастил количество салонов до 80.

Как подытожили экономические эксперты, из 274 закрытых локаций, где продают автомобили, 213 принадлежали китайским автомобильным брендам.