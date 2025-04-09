Трамп считает, что выпуск машин нужно переносить в США, либо платить за их производство за пределами Штатов повышенную цену.

Ситуация в портах США выглядит необычной. Многие из американских портов для взгляда внешнего наблюдателя похожи на огромную автомобильную стоянку. Связано это прежде всего из-за недавней внешнеэкономической активности американского президента, решившего исправить дефицит внешнеторговой деятельности США введением больших заградительных пошлин для иностранных государств. Так появление 25% тарифов на ввоз зарубежных автомобилей как раз и превратило порты Штатов в гигантскую автостоянку. Об этом рассказывается в свежей публикации корреспондентов Financial Times.

Издание пишет, что часть дилеров уже написала официальные письма с просьбами о паузах в поставках машин в автомобильные центры из Европы.

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Подчеркнем, что так называемые сборы за нахождение машин в пределах порта довольно существенны, поэтому сейчас колёсный транспорт стараются отправить на таможенные склады Североамериканского государства, где временное нахождение подразумевает временный отказ от уплаты новых пошлин.

Часть автопроизводителей продолжает надеяться на смену риторики главы Белого дома и его потенциальное решение об отмене тарифов. Поэтому часть крупных игроков автомобильного рынка попросту решили «переждать бурю» и перестали ввозить машины на территорию Соединенных Штатов.