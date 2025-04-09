Продукция отечественного предприятия в 2025 году не пользуется популярностью у российских покупателей.

Воронежское предприятие «Квант» остановило выпуск российских телевизоров Irbis.По данным производителя, выпуск отечественной телевизионной продукции потерял коммерческий смысл – их попросту практически не покупают в объемах, необходимых для получения прибыли.

О том, что телевизионное оборудование теперь больше не производится, лично рассказал генеральный управляющий «Кванта» Михаил Етонов. Соответствующее объявление в первую очередь было ориентированно на игроков внутреннего рынка. Как пояснил ситуацию Етонов, пауза на производство телевизоров точно будет распространяться на второй и третий кварталы.

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Отметим, что на «Кванте» ранее производили телевизоры известные китайские фирмы – Xiaomi и TCL. Но после событий 24 февраля 2022 года китайские бренды испытали тревогу за потенциальные санкции на себя и отказались участвовать в качестве поставщиков важнейших компонентов, рассказывается в свежей публикации «Коммерсанта». После отечественные управленцы решили построить производство в Казахстане.





Телевизор Irbis 32S31HA306B

Подчеркнем, согласно сведениям, поступившим от журналистов РБК, «Квант» единственный отечественный производитель, собирающий реестровые телевизоры. Данное ООО получило регистрацию в 2016 году на территории городского образования Зеленоград Подмосковья.

В позапрошлом году прибыль завода составила 13,2 млрд. рублей. На момент 2025 года продукция«Кванта» в РФ занимала до 15% рынка ТВ в России.

И как дали свой комментарий представители одной известной российской сети магазинов, попадание телевизора в реестр слишком сложное дело, причем даже после попадания в реестр торговля телевизорами дело малоприбыльное.