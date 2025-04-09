Кирилл Толмацкий, больше известный под творческим псевдонимом Децл, стал популярен в 2000 году с дебютным альбомом "Кто? Ты", разошедшимся миллионным тиражом в РФ. Его самые популярные песни – это "Письмо", "Вечеринка" и конечно же "Пятница".

Творческие специалисты начали разработку художественного сериала про музыкального исполнителя Децла – известного представителя отечественного реп-комьюнити, выступавшего в жанре российского хип-хопа. По более ранним сведениям, съемочная группа уже начала разработку серий. И хотя часть источников утверждала, что про музыканта будет снято именно документальное кино, по последней информации принято решение уйти от документалистики в сторону телевизионного фильма художественной направленности. Над идеей уже работает персонал «Студии Видеопроката» и сотрудники коммерческой организации «Эра Мьюзик». Прямо сейчас проект находится на стадии формирования основной идеи сериала. В качестве рабочего названия сериал переименовали «Децл».

Продюсерами сериала выступили известный российский режиссер Сергей Бондарчук и отец Децла – продюсер Александр Толмацкий.

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Пока более конкретных сведений о сериале, как и о выборе актёра на главную роль, нет. Но ранее кинокомпания уже снимала несколько телевизионных проектов.

Отметим, что в последнее время набрали популярность сериалы, рассказывающие об относительно недавних событиях, основанных на истории реальных музыкальных групп. К таковым можно отнести сериалы про поп-дуэт «Комбинация», панк-группу «Король и Шут» и полнометражный фильм «Руки вверх». Что интересно, сериал «Король и Шут» ушел от сюжета, основанного на реальных событиях в сторону фентезийного повествования, что нельзя не назвать достаточно смелым, но в то же самое время, довольно продуманным режиссерским ходом, привлекшим к просмотру дополнительное число новых зрителей.