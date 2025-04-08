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Madarator
Песня башкирской группы Ay Yola заняла первое место в украинском чарте Apple Music
Ранее украинских чиновников больше всего тревожила популярность песни "Сигма бой", исполняемой обыкновенными российскими школьницами.

   Музыкальный трек Homay башкирского ВИА Ay Yola поднялся до позиции лидера в статусе самой прослушиваемой песни на Украине. Соответствующие данные можно узнать в чарте украинского Apple Music.

   Песня группы посвящена женскому персонажу эпоса Хумай. Что интересно, композиция смогла обойти украинских музыкантов, став первой в категории 100 самых популярных песен в украинском Apple Music.

   Особенно подчеркнем, что на официальном уровне украинские чиновники всеми способами хотят добиться исчезновения российской культуры из украинского информационного пространства. Так ровно два месяца назад представители Центра противодействия дезинформации, работающие в рамках подструктуры украинского Совета безопасности, осудили популярность известной песни, исполняемой отечественными школьницами под названием «Сигма бой». Незамысловатый трек функционеры на Украине назвали ничем иным, как тяжелым молотом информационного противодействия, умело используемого российскими органами.  



   Не стоит удивляться, когда популярность российского контента на Украине привела к тому, что в марте премьер Денис Шмыгаль был вынужден прокомментировать, что ни в Европе, ни в в украинском государстве нет работающих схем, позволяющих ограничить популярность музыки, исполняемой на русском языке. В особенности если речь идёт про такие популярные сервисы потокового стриминга, как Spotify или Apple Music.

#музыка #apple music #ay yola #лидер чарта apple music #новости музыки
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