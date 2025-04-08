Криминальная история повествует о похождениях полицейского, вынужденного стать спасителем для сына политика, попавшего в руки преступного мира.

Netflix загрузил в сеть Интернет обновлённый трейлер криминального боевика Havoc («Опустошение») в главных ролях с британским актёром Томом Харди, сыгравшим ключевых персонажей во франшизе «Веном» и других кассовых голливудских фильмах.

В описании к фильму сказано, что полицейский офицер должен преодолеть сопротивление преступного мира и освободить из цепких рук криминала родственника крупного политика. В роли главного постановщика выступил ещё один британец – Гарет Эванс, поставивший криминальные боевики «Рейд» и «Рейд 2».

Само кино было снято еще 4 года назад, но из-за производственных проволочек и проблем с постпродакшеном показ боевика постоянно откладывался. Посмотреть «Опустошение» можно 25 апреля.