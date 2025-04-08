Всего за 12 месяцев было продано 4,25 млн компьютерных дисплеев.

Российские торговые сети разместили статистику по поводу продаж мониторов отечественной сборки, подсчитанную по итогам прошлого года. Так по данным продавцов, сегмент российских устройств вывода изображения подрос в рублевом отношении на 5% в сравнении с позапрошлым периодом. В денежном эквиваленте совокупная сумма продаж мониторов составила 68 млрд. рублей.

Отчитались и о годовом темпе роста цен на подобную продукцию: так по итогам 12 месяцев средняя стоимость компьютерных дисплеев выросла на 6%. Благодаря статистике стало известно, что средний монитор в рознице продаётся за 15,9 тыс. рублей. Всего в 2024 году новых мониторов граждане РФ купили не менее 4,25 млн. единиц.

Из общего числа в 4,25 млн. проданных мониторов, не менее 990 тыс. оказались российскими. Этот показатель на 54% превысил показатели позапрошлого года. Тогда, по итогам 2023 года, российские компании, выпускающие мониторы, продали 650 тыс. экземпляров.

Стало известно и о совокупных доходах, поднявшихся не менее чем в 2 раза. В 2023 году на продаже российских дисплеев продавцы заработали 8,6 млрд рублей, а в 2024 году уже 17,4 млрд. рублей.