Российские торговые сети разместили статистику по поводу продаж мониторов отечественной сборки, подсчитанную по итогам прошлого года. Так по данным продавцов, сегмент российских устройств вывода изображения подрос в рублевом отношении на 5% в сравнении с позапрошлым периодом. В денежном эквиваленте совокупная сумма продаж мониторов составила 68 млрд. рублей.
Отчитались и о годовом темпе роста цен на подобную продукцию: так по итогам 12 месяцев средняя стоимость компьютерных дисплеев выросла на 6%. Благодаря статистике стало известно, что средний монитор в рознице продаётся за 15,9 тыс. рублей. Всего в 2024 году новых мониторов граждане РФ купили не менее 4,25 млн. единиц.
Из общего числа в 4,25 млн. проданных мониторов, не менее 990 тыс. оказались российскими. Этот показатель на 54% превысил показатели позапрошлого года. Тогда, по итогам 2023 года, российские компании, выпускающие мониторы, продали 650 тыс. экземпляров.
Стало известно и о совокупных доходах, поднявшихся не менее чем в 2 раза. В 2023 году на продаже российских дисплеев продавцы заработали 8,6 млрд рублей, а в 2024 году уже 17,4 млрд. рублей.