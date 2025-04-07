В случае эскалации страны Балтии самые беззащитные перед Москвой.

Европейский Союз отказал в просьбе правительствам Литвы и Эстонии в крупном финансировании национальных оборонных нужд. Эти две страны Балтии хотели получить большой финансовый взнос для инвестирования в проект «стены беспилотников». По мнению высокопоставленных эстонских и литовских чиновников, деньги ЕС могли бы помочь защитить государства Балтии от силового давления российской стороны. Но как пишет новостной портал LRT, уговоры Литвы и Эстонии не оказали никакого впечатления на европейских функционеров, решивших по итогу отказать в просьбе балтийским просителям. О чем репортёры издания узнали от источника в литовском МИД.

Как написали корреспонденты, эстонские и литовские пограничные начальники оставили кооперативную заявку, необходимую для финансирования со стороны Брюсселя. Если бы руководство ЕС выделило деньги, то на них можно было организовать появление «стены из беспилотников». Но по итогу просьба оказалась не удовлетворена.









Теперь эти две страны Балтии пытаются найти финансирования в других местах.

Как указывается в комментариях государственных пограничных служб, в случае одобрения были бы закуплены мониторинговые дроны, необходимые для наблюдения за граничной линией, как и было бы внедрено оснащение пунктов на границе противодронными системами.