Лучший способ защиты от обмана – знать о таких вещах заранее.

Кибермошенники после освоения современных инструментов фабрикования видеоданных научились в массовых масштабах «записывать» фальшивые круглые видео в программах для обмена мгновенными сообщениями. Такие действия в мессенджерах должны послужить способом вызвать у потенциального обманутого большего ощущение доверия, тем самым увеличив собственный шанс на успех в обмане. Об очередном актуальном способе компьютерных аферистов уведомила аналитик по цифровой безопасности Алла Храпунова.

Представляющая «Народный фронт. Аналитика» эксперт рассказала, что хакеры для использования улучшенного метода обмана первым делом атакуют личные профили в программах для общения, после выкачивают находящиеся в чате архивы видеосообщений – те самые «кружки». И уже на финальном шаге мошенничества при использовании нейросетей генерируют необходимые диалоги.

И если взлом личного аккаунта удался, дальше преступники начинают проводить атаки на сотрудников взломанного лица. Ещё хуже, когда человек, чей профиль украли, оказывался начальником, что соответственно гипотетически увеличивало шанс заставить подчиненного сделать какое-то определенное действие.









Обычно мошенники стараются украсть деньги. Но в попытке добиться искомого под угрозой находятся не только наличествующие средства, но и те финансы, которые потенциально можно добыть. Речь идёт о продаже квартиры или иной недвижимости, или об открытии крупного кредита. Потом деньги должны быть перечислены на «защищенный» счет, под которым подразумевается счет мошенников. В альтернативном случае все собранные средства предлагается передать курьеру. Последний не обязательно может быть осведомлен, что ему приходится участвовать в преступлении.

И как подытожила Храпунова, кибераферисты пошли на новый способ обмана из-за высокого шанса добиться доверия: так как до недавнего дня подходы с записью поддельных кружков видео не были массовым явлением. Поэтому при первом появлении подозрения необходимо «остановиться» и начать скрупулезно проверять поступившую информацию.

Основным правилом, в случае если знакомый просит вас совершить какое-либо потенциально опасное действие, это установить канал связи с адресатом посредством другого способа коммуникации.