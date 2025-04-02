Обновление, что символично, вышло 1 апреля.

Valve решила взяться за основательное обновление Counter-Strike 2 и выпустила свежий апдейт 1 апреля, который затронул не только новый кейс со скинами оружия, но и некоторые изменения в карты.

Так в разделе «Оружейная» командного 3D-шутера появился очередной кейс. Fever Case включает в себя 17 новых шкурок оружия, сделанных сообществом и оригинальные ножи Shattered Web, получившие расцветку Chroma. В Counter-Strike 2 включили коллекцию Train 2025 и лимитированную серию XM1014 | Solitude. Взглянуть на новые скины можно на официальном сайте Каунтер-Страйк и просто зайдя в сам шутер.

А теперь про изменения на картах. Модификациям подверглись две локации. Речь идёт об Inferno и Train. В первой дизайнеры карты изменили участок «банана», приблизив оной к версии из CS:GO. Помимо этого, картоделы Валв уменьшили количество ступенек и «переиграли» изначальное положение части ящиков. На карте Train программисты устранили ошибку, из-за чего тени геймеров были видны через окна . Сделаны были изменения и в модификации прозрачных ограждений.

Напомним, что при всём обилии на сегодняшнем рынке компьютерных игр всевозможных 3D-шутеров, игроки во всем мире по-прежнему остаются приверженцами старой-доброй контры, прошедшей через процедуру визуальной коррекции. Так в прошлом месяце в Counter-Strike 2 одномоментно в игре находился 1,824 млн. геймеров, что является своеобразным рекордом на март 2025 года.