Самым кассовым фильмом Спилберга является "Парк юрского периода".

Американский режиссер и продюсер Стивен Спилберг, снявший десятки фильмов в качестве постановщика, сценариста и исполнительного продюсера, сумел занять верхнюю строчку в рейтинге самых богатых знаменитостей планеты Земля. Подвел своеобразный итог в среде богатейших людей мира творческий коллектив американского издания Forbes.

Согласно 39-му ежегодному рейтингу, на март 2025 года совокупная стоимость всех активов известного режиссера составляет 5,3 млрд. американских долларов. Что интересно, в список самых богатых жителей Соединенных Штатов Спилберг попал как минимум 31 год назад, когда тогдашняя редакция Forbes включила в 1994 году режиссёра.

Помимо прибыли от съемки фильмов, Спилберг постоянно увеличивает объем своего состояния при помощи договора с Universal. Тематические парки компании автоматически отчисляют в карман режиссера 2% от продажи билетов.

Второе место в рейтинге финансового издания занимает коллега по режиссерскому цеху Спилберга – постановщик Джордж Лукас. Состояние последнего лишь на 200 млн. долларов меньше, чем автора «Инопланетянина», «Индианы Джонса» и других франшиз. Так, у Лукаса в 2025 году состояние эквивалентно 5,1 млрд. долларов.

Третьим самым богатым селебрити оказался бывшая звезда НБА – экс-игрок Майкл Джордан, заработавший 3,5 млрд. долларов.

Отметим, что Дональд Трамп, как действующий президент США, за последний год удвоил свое состояние и достиг совокупного капитала в размере 5,1 млрд. долларов, что всё-таки меньше, чем у такой творческой личности, как Стивен Спилберг.

А самым богатым бизнесменом и просто самым богатым человеком в мире является владелец компаний Tesla и Space X Илон Маск.